Brasil vs Chile EN VIVO HOY | Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026
Posible alineación de Brasil
- Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti
La Roja tendrá como entrenador interino para estos dos últimos partidos eliminatorios a Nicolás Córdova. quien también dirige a la selección Sub-20.
Por su parte, la selección de Chile, sin chances de llegar al Mundial 2026, afrontará este encuentro con un grupo de jugadores jóvenes y sin ningún futbolista que formó parte de la denominada "generación dorada".
Los internacionales del Real Madrid Vinicius y Rodrygo no fueron convocados por Ancelotti para esta última fecha doble, pues la intención del técnico es probar a otros jugadores en el ataque.
Ancelotti dispondrá de cuatro delanteros, Raphinha y Gabriel Martinelli por las puntas, mientras que Estevao y Joao Pedro irán al centro.
El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, no dejará nada al azar y enviará al campo del Maracaná un equipo ofensivo que salgar a buscar la victoria desde el pitazo inicial.
El cuadro brasileño, con 25 puntos en su haber y ya clasificado al Mundial 2026, se despide de su gente con la intención de sacar un triunfo que ayude a encarar con el mejor ánimo lo que venga después de las eliminatorias.
El partido comenzará a las 7:30 p.m. (hora peruana) y el árbitro será el venezolano Alexis Herrera.
Las selecciones de Brasil y Chile se enfrentan hoy en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.
Posible alineación de Chile
Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova