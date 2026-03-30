Ver Brasil vs. Croacia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Camping World Stadium de Estados Unidos por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo del 2026, a la 7:00 de la tarde (hora de Ecuador), que son las 9:00 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 8:00 PM de USA. ¿Dónde ver? SporTV, Globo, Zapping y Claro TV transmite el partido amistoso para todo Brasil en señal abierta, cable y streaming. En el resto de Sudamérica el juego estará disponible en ESPN y Disney Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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