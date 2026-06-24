Por Redacción EC

Brasil vs Escocia EN VIVO | Minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

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  • Así anuncia la selección de Escocia el partido de esta tarde ante Brasil en Miami
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  • ¿Cómo llega Escocia al partido ante Brasil?

Tras vencer a Haití y perder contra Marruecos, el cuadro europeo sabe que de ganar hoy pasará a la siguiente ronda mundialista, y tendrá que esperar resultados de otros grupos para que, en caso no gane, pueda acceder como uno de los mejores terceros.

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  • ¿Cómo llega Brasil al partido contra Escocia?

La 'Canarinha' de Carlo Ancelotti llega al encuentro con cuatro puntos en su haber tras haber empatado 1-1 con Marruecos y goleado 3-0 a Haití. El pentacampeón mundial acabará primero en el grupo si vence a Escocia y Marruecos no lo supera en la diferencia de goles, siempre que derrote a Haití. 

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En el resto de países sudamericanos, el partido será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

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  • Si vives en Brasil, el compromiso será transmitido en vivo por Disney+ Premium y CazéTV.
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  • ¿Qué canales transmitirán el partido en Perú?
  • Si vives en el Perú, podrás ver el partido Brasil vs. Escocia en América TV y DirecTV Sports , así como en las señales de streaming DGO y América TVGO. Las señales de Disney+ Premium y Paramount+ también pasarán el encuentro.
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El árbitro del encuentro será el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, de 42 años, quien será asistido por sus compatriotas Alberto Morin y Marco Bisguerra.

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El compromiso comenzará a las 5 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Miami, en Florida, Estados Unidos.

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Las selecciones de Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Sigue aquí todas las incidencias del choque.

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