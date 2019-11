Fútbol mundial







Brasil vs. Francia: 'Canarinha’ venció 3-2 y jugará con México la final del Mundial Sub 17 | FOTOS y VIDEO En un emotivo partido, la ‘Canarinha’ volteó el partido por 3-2 y logró a clasificar a la final del Mundial Sub 17 donde enfrentará a México como ocurrió en el año 2005