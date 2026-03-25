Ver Brasil vs Francia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido amistoso en el Gillette Stadium de Boston. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 5:00 PM (hora brasileña), que son las 3:00 PM de Perú, las 4:00 PM de Venezuela y Bolivia, y las 5:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Perú y todo Sudamérica; Globo y SporTV lo pasa en Brasil; ESPN Deportes y fuboTV lo transmiten en Estados Unidos; y DAZN lo televisa en España.

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