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Brasil vs Haití EN VIVO: sigue el partido por la fecha 2 del Mundial 2026
- Horarios del partido Brasil vs Haití por países
Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
México: 18:30 horas.
Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
España: 2:30 horas del sábado 20 de junio.
Si vives en Brasil, el encuentro será transmitido en vivo por SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.
- ¿Qué canales transmitirán el partido Brasil vs Haití?
Si vives en el Perú, el partido de Brasil vs Haití será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El partido comenzará a las 7:30 p.m. (hora peruana) y se jugará en el estadio de Filadelfia. El árbitro del compromiso será el español Alejandro José Hernández Hernández.
La selección de Brasil enfrenta hoy a su similar de Haití en el segundo encuentro de ambas selecciones en el Grupo C del Mundial 2026. Puedes seguir el minuto a minuto de este choque aquí en El Comercio.
La selección de Brasil enfrenta hoy a su similar de Haití en el segundo encuentro de ambas selecciones en el Grupo C del Mundial 2026. Puedes seguir el minuto a minuto de este choque aquí en El Comercio.