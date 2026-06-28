Por Redacción EC

Brasil vs Japón EN VIVO: sigue la previa y el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

17:37
  • Probable alineación de Japón

Z.Suzuki; H. Ito, Taniguchi, Tomiyasu; Doan, Tanaka, Sano, Nakamura; Maeda, Kamada, Ueda

17:37
  • Probable alineación de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior. 

17:33

El seleccionado japonés accedió a 16avos de final como segundo del Grupo F con 5 unidades. El conjunto asiático culminó invicto en la etapa de grupos con una victoria (4-0 ante Túnez) y dos empates (2-2 ante Países Bajos y 1-1 contra Suecia).

17:32
  • Cómo llega Japón al partido contra Brasil

El seleccionado que dirige Hajime Moriyasu quiere seguir haciendo historia en el torneo y sabe que, si vence a Brasil, será visto aún con mayor respeto por todos los rivales a los que podría enfrentar a partir de octavos de final.

17:28
  • Cómo llega Brasil al partido contra Japón

La escuadra brasileña, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, accedió a 16avos de final tras culminar como líder del Grupo C con 7 puntos. Durante su periplo en la fase inicial, el ‘Scratch’ empató 1-1 contra Marruecos y venció por 3-0 a Haití y Escocia. La ‘Verdeamarelha’ anotó siete goles y apenas recibió uno en contra. La pentacampeona del mundo pisa fuerte en el torneo e intentará vencer a su rival de turno para seguir su camino rumbo al hexacampeonato mundial.

17:25
  • Horarios el mundo del partido Brasil vs. Japón

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

Japón: 02:00 horas del martes 30 de junio

17:22
  • Canales para ver el partido en México y otros países de América

El partido de Brasil vs. Japón será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

17:21
  • Canales que pasan el partido en Brasil

Si estás en Brasil, el encuentro podrás verlo en Disney+ Premium y CazéTV. 

17:19
  • Canales que transmiten el partido Brasil vs Japón en Perú

Si vives en Perú, el partido de Brasil vs. Japón será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming. 

17:17

El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani, quien es FIFA desde 2019 y forma parte de la lista de réferis de élite de la UEFA desde 2024. 

17:15

El partido entre el 'Scratch' y la escuadra nipona se jugará a las 12 pm (hora peruana) en el estadio de Houston, Texas (Estados Unidos).

17:13

Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan este 29 de junio en el segundo partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador de este encuentro sacará el boleto directo a los octavos de final y seguirá con vida en el torneo. Sigue toda la previa e incidencias del cotejo en esta nota del diario El Comercio.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe