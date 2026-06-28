Brasil vs Japón EN VIVO: sigue la previa y el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026
- Probable alineación de Japón
Z.Suzuki; H. Ito, Taniguchi, Tomiyasu; Doan, Tanaka, Sano, Nakamura; Maeda, Kamada, Ueda
- Probable alineación de Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.
El seleccionado japonés accedió a 16avos de final como segundo del Grupo F con 5 unidades. El conjunto asiático culminó invicto en la etapa de grupos con una victoria (4-0 ante Túnez) y dos empates (2-2 ante Países Bajos y 1-1 contra Suecia).
- Cómo llega Japón al partido contra Brasil
El seleccionado que dirige Hajime Moriyasu quiere seguir haciendo historia en el torneo y sabe que, si vence a Brasil, será visto aún con mayor respeto por todos los rivales a los que podría enfrentar a partir de octavos de final.
- Cómo llega Brasil al partido contra Japón
La escuadra brasileña, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, accedió a 16avos de final tras culminar como líder del Grupo C con 7 puntos. Durante su periplo en la fase inicial, el ‘Scratch’ empató 1-1 contra Marruecos y venció por 3-0 a Haití y Escocia. La ‘Verdeamarelha’ anotó siete goles y apenas recibió uno en contra. La pentacampeona del mundo pisa fuerte en el torneo e intentará vencer a su rival de turno para seguir su camino rumbo al hexacampeonato mundial.
- Horarios el mundo del partido Brasil vs. Japón
Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
México: 11:00 horas.
Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
España: 19:00 horas.
Japón: 02:00 horas del martes 30 de junio
- Canales para ver el partido en México y otros países de América
El partido de Brasil vs. Japón será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
- Canales que pasan el partido en Brasil
Si estás en Brasil, el encuentro podrás verlo en Disney+ Premium y CazéTV.
- Canales que transmiten el partido Brasil vs Japón en Perú
Si vives en Perú, el partido de Brasil vs. Japón será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.
El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani, quien es FIFA desde 2019 y forma parte de la lista de réferis de élite de la UEFA desde 2024.
El partido entre el 'Scratch' y la escuadra nipona se jugará a las 12 pm (hora peruana) en el estadio de Houston, Texas (Estados Unidos).
Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan este 29 de junio en el segundo partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador de este encuentro sacará el boleto directo a los octavos de final y seguirá con vida en el torneo. Sigue toda la previa e incidencias del cotejo en esta nota del diario El Comercio.
Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan este 29 de junio en el segundo partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador de este encuentro sacará el boleto directo a los octavos de final y seguirá con vida en el torneo. Sigue toda la previa e incidencias del cotejo en esta nota del diario El Comercio.