Brasil y Japón se enfrentarán este lunes 29 de junio por una nueva fecha del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Houston, ubicado en Estados Unidos. La selección brasilera quedó primera en su grupo con un acumulado de 7 puntos. Por su lado, Japón se mantiene invicto y perfilado como segundo en su respectivo grupo con un acumulado de 5 puntos. Ambas selecciones buscarán sumar puntos y llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Japón se jugará este lunes 29 de junio en el Estadio Houston. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 72 000 espectadores.

Horario del Brasil vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Brasil y Japón está programado para las 12:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 12:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 1:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 2:00 p.m.

¿Dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Japón vs Brasil se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Brasil vs Japón EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026