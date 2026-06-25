Brasil ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Japón, que terminó en el segundo lugar del Grupo F y se ganó el derecho de disputar uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda.

El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones de estilos muy diferentes: una Brasil repleta de talento ofensivo y un Japón que ha convertido su intensidad y disciplina táctica en sus principales armas.

¿Cuándo juegan Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Japón se disputará el próximo lunes 29 de junio en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas, y con capacidad para más de 72.000 espectadores.

¿A qué hora juega Brasil vs Japón?

Estos son los horarios en distintos países:

España: 19:00 horas

19:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 13:00 horas

13:00 horas Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas

12:00 horas México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

11:00 horas Hora del Este (Estados Unidos): 13:00 horas

13:00 horas Hora del Centro (Estados Unidos): 12:00 horas

12:00 horas Hora de la Montaña (Estados Unidos): 11:00 horas

11:00 horas Hora del Pacífico (Estados Unidos): 10:00 horas

El delantero brasileño Matheus Cunha, número 09, celebra con su compañero, el centrocampista Casemiro, número 05, tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo C del Mundial 2026 entre Escocia y Brasil en el Miami Stadium de Miami Gardens el 24 de junio de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) / PATRICIA DE MELO MOREIRA

¿En qué canal ver Brasil vs Japón?

Los hinchas podrán seguir el partido a través de DirecTV, que contará con la transmisión para toda Sudamérica. Además, el encuentro también estará disponible por streaming mediante las plataformas DGO y Paramount+, que ofrecerán una cobertura completa del duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Brasil llega como favorito, pero Japón tiene argumentos para soñar

Sobre el papel, Brasil aparece como uno de los grandes candidatos para avanzar a los cuartos de final. La Canarinha terminó como líder del Grupo C y mostró una gran solidez durante la fase de grupos. El equipo de Ancelotti cuenta con figuras de primer nivel como Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Neymar, quien ya volvió a tener minutos tras superar la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

(AP)

Sin embargo, Japón ha demostrado en los últimos años que es capaz de competir de igual a igual ante cualquier potencia. La velocidad de sus transiciones, la presión alta y el orden táctico convierten al conjunto asiático en un rival muy incómodo.

Brasil intentará confirmar su condición de favorito y seguir alimentando el sueño de conquistar su sexta Copa del Mundo. Japón, por su parte, quiere volver a sorprender al mundo y dar otro paso histórico en el torneo.

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