Brasil vs Japón, un cruce imperdible por un boleto a los cuartos de final del Mundial. Foto: EFE/ Alberto Boal/ Kenneth Fernández
Brasil vs Japón, un cruce imperdible por un boleto a los cuartos de final del Mundial. Foto: EFE/ Alberto Boal/ Kenneth Fernández
Por Redacción EC

Brasil ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Japón, que terminó en el segundo lugar del Grupo F y se ganó el derecho de disputar uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda.

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