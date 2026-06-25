Por Redacción EC
Brasil ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Japón, que terminó en el segundo lugar del Grupo F y se ganó el derecho de disputar uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda.
Brasil ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se enfrentará a Japón, que terminó en el segundo lugar del Grupo F y se ganó el derecho de disputar uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda.
El encuentro pondrá frente a frente a dos selecciones de estilos muy diferentes: una Brasil repleta de talento ofensivo y un Japón que ha convertido su intensidad y disciplina táctica en sus principales armas.
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¿Cuándo juegan Brasil vs Japón por el Mundial 2026?
El partido entre Brasil y Japón se disputará el próximo lunes 29 de junio en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas, y con capacidad para más de 72.000 espectadores.
¿A qué hora juega Brasil vs Japón?
Estos son los horarios en distintos países:
- España: 19:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas
- Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 13:00 horas
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas
- México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
- Hora del Este (Estados Unidos): 13:00 horas
- Hora del Centro (Estados Unidos): 12:00 horas
- Hora de la Montaña (Estados Unidos): 11:00 horas
- Hora del Pacífico (Estados Unidos): 10:00 horas
¿En qué canal ver Brasil vs Japón?
Los hinchas podrán seguir el partido a través de DirecTV, que contará con la transmisión para toda Sudamérica. Además, el encuentro también estará disponible por streaming mediante las plataformas DGO y Paramount+, que ofrecerán una cobertura completa del duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Brasil llega como favorito, pero Japón tiene argumentos para soñar
Sobre el papel, Brasil aparece como uno de los grandes candidatos para avanzar a los cuartos de final. La Canarinha terminó como líder del Grupo C y mostró una gran solidez durante la fase de grupos. El equipo de Ancelotti cuenta con figuras de primer nivel como Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Neymar, quien ya volvió a tener minutos tras superar la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.
Sin embargo, Japón ha demostrado en los últimos años que es capaz de competir de igual a igual ante cualquier potencia. La velocidad de sus transiciones, la presión alta y el orden táctico convierten al conjunto asiático en un rival muy incómodo.
Brasil intentará confirmar su condición de favorito y seguir alimentando el sueño de conquistar su sexta Copa del Mundo. Japón, por su parte, quiere volver a sorprender al mundo y dar otro paso histórico en el torneo.
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