Resumen
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Brasil vs. Marruecos EN VIVO
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Casi un cuarto de siglo ha pasado desde el último campeonato mundial de Brasil, y ahora, con Ancelotti al mando del seleccionado, buscará romper esa racha en Norteamerica. Marruecos será la primera prueba de fuego para los pentacampeones.
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¡BUENOS DÍAS, AMIGOS DE EL COMERCIO!
Aquí inicia la cobertura del partidazo entre Brasil y Marruecos por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. Conoce todos los detalles.
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El duelo de apertura del Grupo C en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es el único choque de la fase de grupos entre dos equipos que integran el Top-10 del ranking FIFA: los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.