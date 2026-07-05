Brasil vs Noruega EN VIVO: sigue el partido por octavos de final del Mundial 2026
- Resultados de Brasil en lo que va del Mundial
Empate 1-1 ante Marruecos
Victoria 3-0 ante Haití
Victoria 3-0 ante Escocia
Victoria 2-1 ante Japón
- Historial de los partidos entre Brasil y Noruega
Contra todo pronóstico, la selección brasileña hasta ahora no ha podido derrotar al conjunto nórdico en partidos oficiales ni amistosos. En total se enfrentaron en cuatro ocasiones, con un saldo de dos triunfos vikingos e igual cantidad de empates. Brasil no sabe lo que es vencer a este rival. En el Mundial de Francia 1998, Noruega derrotó 2-1 a Brasil y logró una histórica clasificación a la etapa de octavos de final. En ese partido la ‘Canarinha’ se adelantó en el marcador gracias a un gol anotado por Bebeto, pero los nórdicos remontaron con dianas de Tore André Flo y Kjetil Rekd de tiro penal.
Por su parte, Noruega pasó a la etapa de 'mata mata' tras quedar segunda en el Grupo I con 6 unidades, tres menos que el líder Francia. En los 16avos de final, los 'vikingos' ganaron 2-1 a Costa de Marfil gracias a los tantos de Antonio Nusa y Erling Haaland. Los nórdicos quieren hacer historia en esta copa del mundo venciendo al siempre favorito Brasil para ir a los cuartos de final del torneo.
Será un partido de poder a poder. Brasil y Noruega son dos equipos que accedieron a las etapas de eliminación directa tras marcar diferencias en la fase de grupos, El 'Scratch' acabó como líder del Grupo C con 7 puntos, gracias a sus victorias ante Haití y Escocia (ambas por 3-0), y a su empate 1-1 en el debut contra Marruecos. En los 16avos de final, los pentacampeones del mundo vencieron de forma agónica a Japón por 2-1 gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.
- Canales para ver el partido Brasil vs Noruega en vivo
En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
En Chile: Chilevisión y Canal 13.
En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida.
- Horarios por países del partido Brasil vs Noruega
2 pm: México
3 pm: Colombia, Ecuador, Perú
4 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York) / Bolivia, Chile, Venezuela
5 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
10 pm: Noruega, España
El árbitro del encuentro es el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, e internacional desde 2016.
El partido entre el 'Scratch' y los 'Vikingos' se juega a las 3 pm (hora peruana) en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.
Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio en el choque por los octavos de final del Mundial 2026. En esta nota de El Comercio podrás seguir todas las incidencias de este importante partido de la copa del mundo.
Victoria 4-1 ante Irak
Victoria 3-2 ante Senegal
Derrota 4-1 ante Francia
Victoria 2-1 ante Costa de Marfil