Por Redacción EC

Brasil vs Noruega EN VIVO: sigue el partido por octavos de final del Mundial 2026

00:56
  • Resultados de Noruega en lo que va del Mundial

Victoria 4-1 ante Irak

Victoria 3-2 ante Senegal

Derrota 4-1 ante Francia

Victoria 2-1 ante Costa de Marfil 

00:54
  • Resultados de Brasil en lo que va del Mundial

Empate 1-1 ante Marruecos

Victoria 3-0 ante Haití

Victoria 3-0 ante Escocia

Victoria 2-1 ante Japón 

00:45
  • Historial de los partidos entre Brasil y Noruega

Contra todo pronóstico, la selección brasileña hasta ahora no ha podido derrotar al conjunto nórdico en partidos oficiales ni amistosos. En total se enfrentaron en cuatro ocasiones, con un saldo de dos triunfos vikingos e igual cantidad de empates. Brasil no sabe lo que es vencer a este rival. En el Mundial de Francia 1998, Noruega derrotó 2-1 a Brasil y logró una histórica clasificación a la etapa de octavos de final. En ese partido la ‘Canarinha’ se adelantó en el marcador gracias a un gol anotado por Bebeto, pero los nórdicos remontaron con dianas de Tore André Flo y Kjetil Rekd de tiro penal.

00:35

Neymar entrenó junto al resto de sus compañeros en la jornada del sábado pensando ya en el choque contra Noruega por octavos de final | Foto: Rafael Ribeiro e Sam Robles/CBF 

Neymar entrenó junto al resto de sus compañeros en la jornada del sábado pensando ya en el choque contra Noruega por octavos de final | Foto: Rafael Ribeiro e Sam Robles/CBF
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Por su parte, Noruega pasó a la etapa de 'mata mata' tras quedar segunda en el Grupo I con 6 unidades, tres menos que el líder Francia. En los 16avos de final, los 'vikingos' ganaron 2-1 a Costa de Marfil gracias a los tantos de Antonio Nusa y Erling Haaland. Los nórdicos quieren hacer historia en esta copa del mundo venciendo al siempre favorito Brasil para ir a los cuartos de final del torneo.

00:29

Será un partido de poder a poder. Brasil y Noruega son dos equipos que accedieron a las etapas de eliminación directa tras marcar diferencias en la fase de grupos, El 'Scratch' acabó como líder del Grupo C con 7 puntos, gracias a sus victorias ante Haití y Escocia (ambas por 3-0), y a su empate 1-1 en el debut contra Marruecos. En los 16avos de final, los pentacampeones del mundo vencieron de forma agónica a Japón por 2-1 gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

00:26
  • Canales para ver el partido Brasil vs Noruega en vivo

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida.

00:24
  • Horarios por países del partido Brasil vs Noruega

2 pm: México

3 pm: Colombia, Ecuador, Perú

4 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York) / Bolivia, Chile, Venezuela

5 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

10 pm: Noruega, España

00:21

El árbitro del encuentro es el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, e internacional desde 2016. 

00:20

El partido entre el 'Scratch' y los 'Vikingos' se juega a las 3 pm (hora peruana) en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

00:19

Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio en el choque por los octavos de final del Mundial 2026. En esta nota de El Comercio podrás seguir todas las incidencias de este importante partido de la copa del mundo.

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