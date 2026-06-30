Brasil ya tiene rival para los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se medirá ante Noruega en una llave que enfrentará a una de las grandes potencias históricas del fútbol contra un equipo europeo que vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo.
Brasil llega a este partido tras haber superado 2-1 a Japón en un compromiso que pudo resolverlo casi al final; mientras que Noruega también sufrió para sacarse de encima a Costa de Marfil por el mismo marcador y con un gol de su máxima figura: Erling Haaland.
¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?
El partido entre Brasil y Noruega se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford y con capacidad para más de 82.500 espectadores.
¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los octavos del Mundial 2026?
El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana). Estos son los principales horarios en Latinoamérica:
- Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.
- México: 2:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega?
El partido por los octavos de final del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de las señales habilitadas para la Copa del Mundo en cada país. En Sudamérica, la transmisión estará disponible por DSports y DGO, mientras que otras plataformas dependerán de los derechos asignados en cada territorio.
Brasil llega a esta instancia con la ilusión de volver a pelear por el título mundial, mientras que Noruega aparece como una de las grandes sorpresas del torneo. La selección europea consiguió su clasificación tras vencer a Costa de Marfil por 2-1, con un gol decisivo de Erling Haaland en los minutos finales.
Será un duelo con mucho atractivo: la experiencia y el peso histórico de Brasil frente al poder ofensivo de Noruega, liderada por Haaland. El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.