Brasil ya tiene rival para los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se medirá ante Noruega en una llave que enfrentará a una de las grandes potencias históricas del fútbol contra un equipo europeo que vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Brasil llega a este partido tras haber superado 2-1 a Japón en un compromiso que pudo resolverlo casi al final; mientras que Noruega también sufrió para sacarse de encima a Costa de Marfil por el mismo marcador y con un gol de su máxima figura: Erling Haaland.

¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Noruega se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford y con capacidad para más de 82.500 espectadores.

Brasil venció 2-1 a Japón y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los octavos del Mundial 2026?

El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana). Estos son los principales horarios en Latinoamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Noruega venció por 2-1 a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images) / PAUL ELLIS

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega?

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de las señales habilitadas para la Copa del Mundo en cada país. En Sudamérica, la transmisión estará disponible por DSports y DGO, mientras que otras plataformas dependerán de los derechos asignados en cada territorio.

Brasil llega a esta instancia con la ilusión de volver a pelear por el título mundial, mientras que Noruega aparece como una de las grandes sorpresas del torneo. La selección europea consiguió su clasificación tras vencer a Costa de Marfil por 2-1, con un gol decisivo de Erling Haaland en los minutos finales.

Será un duelo con mucho atractivo: la experiencia y el peso histórico de Brasil frente al poder ofensivo de Noruega, liderada por Haaland. El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.

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