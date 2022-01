Brasil vs. Paraguay EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el partido por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde el Estadio Mineirão, en Belo Horizonte. Conoce horarios, canales de TV y todas las estadísticas de este gran partido. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, goles y minuto a minuto.

Brasil vs. Paraguay: horarios del partido

Argentina - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

México - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

España - 01:30 a.m. (miércoles 02 de febrero)

Brasil vs. Paraguay: canales de TV

•Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

• Bolivia: COTAS Televisión

• Brasil: Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

• Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

• Colombia: Caracol TV, Caracol Play

• Ecuador: Canal del Futbol

• México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

• Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Perú

• Estados Unidos: Fubo Sports Network

• Uruguay: VTV+

• Venezuela: TLT Play

Brasil vs. Paraguay: probables alineaciones

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles (o Alex Sandro); Fred, Bruno Guimaraes, Philippe Coutinho; Raphinha, Antony y Matheus Cunha. DT: Tite.

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Juan Patiño, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Braian Ojeda, Mathías Villasanti, Richard Sánchez, Miguel Almirón; Antonio Sanabria y Carlos González. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Brasil vs. Paraguay: ficha

Árbitro: el argentino Facundo Tello, auxiliado por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Maximiliano Del Yesso.

Estadio: Mineirao, en la ciudad de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais (sureste).

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).

¿Cuántas veces se enfrentaron Paraguay Brasil?

Ambas selecciones se han enfrentado en 81 ocasiones, dejando un saldo de 48 triunfos para Brasil, 11 para Paraguay y 22 empates.

¿Cuándo fue la última vez que Paraguay le ganó a Brasil?

La última vez que Paraguay se impuso a la ‘Canarinha’ fue en junio del 2008 por las Eliminatorias al Mundial 2010. El resultado fue 2-0 a favor de los guaraníes con goles de Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas.

Brasil vs. Paraguay: previa

El cinco veces campeón del mundo, Brasil, tuvo suerte de seguir invicto en esta eliminatoria para el mundial de la FIFA tras un empate 1-1 ante Ecuador plagado de acción, puesto que ambos equipos acabaron con diez jugadores y hubo un penalti contra Brasil en el minuto 97 anulado por el VAR. Por ello, sólo le quedan cuatro compromisos a los brasileños para ser el primer equipo que acaba invicto una ronda eliminatoria para la Copa del Mundo en la zona CONMEBOL con este formato de 18 partidos.

Brasil vuelve a casa, donde cuenta con un récord perfecto (G6) gracias en parte a una defensa muy sólida, ya que la “Seleção” sólo ha encajado un gol como local en este ciclo eliminatorio, y ha ganado cuatro de esos seis partidos por dos o más goles de diferencia.

Paraguay está contra las cuerdas y llega a este encuentro con pocas expectativas, ya que ningún otro equipo en estas eliminatorias ha marcado menos que los dos goles de Paraguay en condición de visitante. “Los Guaraníes” necesitan ganar los partidos que les quedan y también que otros resultados no muy probables de sus rivales le beneficien, por lo que parece que no podrán estar en su primer mundial desde 2010.

Paraguay ha disputado 584 minutos en estas eliminatorias desde que marcó su último gol – registrado en septiembre fuera de casa ante el último de la clasificación, Venezuela, el cual es el único equipo al que los paraguayos han derrotado hasta el momento. Como consolación, esa racha de partidos sin ver puerta rival incluye empates 0-0 ante Colombia y Argentina, y cinco de sus últimos seis compromisos se fueron al descanso con una igualdad en el marcador.

Jugadores a seguir: Phillippe Coutinho tuvo un gran debut con el Aston Villa en enero, y marcó el primer gol en el último partido eliminatorio para un mundial jugado en Brasil entre estos equipos, mientras que Antonio Sanabria parece el mejor candidato para acabar con la sequía de Paraguay, ya que cuatro de sus cinco goles con el Torino en Serie A abrieron el marcador.

Dato destacado: 11 de los 15 partidos disputados por Paraguay han tenido menos de 2.5 goles – más que ningún otro equipo de CONMEBOL en este ciclo eliminatorio.

