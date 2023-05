Brasil vs. República Dominicana en vivo online por la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub 20. Ambas selecciones medirán fuerzas este miércoles 24 de mayo en el estadio Malvinas Argentina a partir de las 16:00 (hora peruana). Este encuentro lo podrás ver a través de las pantallas de DIRECTV Sports, Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV y TyC Sports. Sigue la transmisión del encuentro aquí.

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.