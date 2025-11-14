Ver Brasil vs. Senegal EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Emirates Stadium de Londres (Inglaterra) por amistoso internacional. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 15 de noviembre del 2025, a las 11:00 de la mañana (hora peruana), que son la 1:00 PM de Brasil, Chile y Argentina, las 10:00 AM de México y la 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? TV Globo, Zapping, Sky, Claro TV y Globoplay lo pasarán para todo el territorio brasileño; mientras que en el resto de Sudamérica se podrá ver por Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

