Brasil vs. Túnez Sub 20 en vivo se verán las caras en el Estadio Unico Diego Armando Maradona este miércoles 31 de mayo por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20. El partido será transmitido para toda Sudamérica por DirecTV Sports a partir de las 12:30 (hora peruana). Los brasileños parten como favoritos para ganar el encuentro tras quedar como primeros en su grupo. Sigue todos los detalles de este partidazo aquí.

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.