Ver Brasil vs. Uruguay femenino EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la semifinal de la Copa América 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 29 de julio de 2025, a las 7:00 de la tarde (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, las 8:00 PM de Chile y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO transmiten el duelo en todo Sudamérica. Asimismo, en Uruguay también lo podrás ver por TV Ciudad. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.