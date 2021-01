Breno Lopes entró a la historia del Palmeiras al anotar el gol que le valió campeonar en la última edición de la Copa Libertadores. El delantero llegó al ‘Verdao’ en noviembre del año pasado y se convirtió en la figura del partido, quizás, más importante de su trayectoria.

Palmeiras fichó a Lopes el año pasado proveniente de Ituano, club de Sao Paulo de la Serie C, en donde era el goleador. El jugador de 25 años marcó el martes su primer gol en la primera división y lo hizo en el empate 1-1 del ‘Verdao’ con el Vasco da Gama por la Liga.

“Soy sincero y no me imaginaba esto. Hasta hace poco estaba disputando la Serie B y no pensaba en ser el héroe del partido. Afortunadamente en la jugada (de gol) me posicioné muy bien y le gané el salto a Pará”, declaró Breno en una entrevista tras el pitazo final.

Historia de superación

Desde su llegada a Palmeiras, Breno Lopes tuvo que pelear el puesto con Luiz Adriano, Rony, Willian y Gabriel Verón, quienes tenían más minutos en el equipo. Sin embargo, el delantero comenzó a ganarse la confianza del técnico Abel Ferreira y dos meses después de su arribo al ‘Verdao’ su compromiso y actitud le dio resultado.

El último sábado, la historia no fue diferente a la de los partidos anteriores: Breno Lopes vio el inicio del partido ante Santos desde la banca de suplentes. Sin embargo, le tardó solo 14 minutos para llevar a la gloria al Palmeiras en la Copa Libertadores, por segunda vez en su historia, tras conectar de cabeza el centro de Rony.

“Prefiero un jugador menos fuerte con gran carácter que un jugador sin carácter. Encontramos ese perfil. Vino con hambre, con espíritu de lucha. Vimos potencial y el lado humano. Y yo, con (Anderson) Barros y estructura, eligió para contratarlo. Nunca fue decisión del técnico. Es decisión del Palmeiras”, declaró Abel Ferreira, entrenador del ‘Verdao, en rueda de prensa.

