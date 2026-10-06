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BTS ya está en Lima para sus tres conciertos en San Marcos. (Foto: Composición)
BTS ya está en Lima para sus tres conciertos en San Marcos. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

BTS ya está en Lima. El grupo surcoreano llegó al Perú después de sus conciertos en Bogotá y se prepara para reencontrarse con sus seguidores en tres presentaciones en el Estadio San Marcos, programadas para este 7, 9 y 10 de octubre. Es el regreso a los escenarios de una agrupación que estuvo varios años condicionada por una obligación que también puede cambiar la carrera de un futbolista en Corea del Sur: el servicio militar.

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