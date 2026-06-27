La selección de Cabo Verde hizo historia en su primer Mundial tras clasificar a los 16vos de final. (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
La selección de Cabo Verde hizo historia en su primer Mundial tras clasificar a los 16vos de final. (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
/ HAKAN AKGUN
Por Redacción EC

Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a 16avos en el primer Mundial de su historia, con tres empates, y deberá enfrentarse con la campeona Argentina.

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