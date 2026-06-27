Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a 16avos en el primer Mundial de su historia, con tres empates, y deberá enfrentarse con la campeona Argentina.

Con tres empates en otros tantos partidos y aprovechando la eliminación de Uruguay, derrotada por España, los Tiburones Azules lograron el viernes en Houston su billete para la fase de eliminación directa, donde se enfrentarán a la Albiceleste.

Las celebraciones no se hicieron esperar, y uno de los protagonistas del festejo en el vestuario fue Bubista, entrenador de la selección africana.

El DT fue captado por las cámaras celebrando con un habano en medio de la algarabía alrededor de sus jugadores, que lo acompañaron bailando y gritando.