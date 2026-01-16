Robinho, que cumple una condena de nueve años de prisión por un caso de abuso sexual grupal ocurrido en 2013 en Italia, recibió una decisión favorable de la Justicia de São Paulo esta semana. El Tribunal de Justicia paulista autorizó la remisión de 160 días de pena, tras un pedido de su defensa que fue aceptado y publicado oficialmente este miércoles.

La reducción no se trata de un beneficio extraordinario, sino de un derecho previsto en la Ley de Ejecución Penal brasileña, que permite descontar días de condena a quienes realizan actividades de trabajo y estudio durante su reclusión. Según el abogado de Robinho, Mario Rossi Vale, el exfutbolista había trabajado y estudiado mientras cumplía su pena en el Centro de Reinserción de Limeira (São Paulo), lo que le dio derecho a ese descuento.

Robinho había comenzado a cumplir su pena en Brasil desde marzo de 2024, luego de que la sentencia impuesta en Italia fuera homologada para su cumplimiento en suelo brasileño, en un caso que tuvo fuerte repercusión internacional. La reducción se suma a otra previa de 69 días que ya había obtenido en noviembre tras completar cursos, lecturas y horas de estudio dentro del sistema penitenciario.

A pesar de este ajuste en el cálculo de su condena, la gravedad del delito y la duración original de la pena no cambian, y Robinho seguirá cumpliendo su sentencia. Con la remisión reconocida, la fecha estimada en que podría dejar la prisión se adelanta ligeramente hacia finales de 2032, en lugar de marzo de 2033, aunque aún falta el cálculo definitivo por parte del cartorio judicial.