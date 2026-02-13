Buenas noticias para el Madrid: Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, analizó el duelo que su equipo afrontará ante la Real Sociedad y destacó el impulso que ha tomado el cuadro vasco desde la llegada de su nuevo técnico. Señaló que el rendimiento reciente del rival obliga a su plantel a mostrar su mejor versión.

“Están invictos con el nuevo entrenador, incluso enfrentando a equipos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. Somos conscientes de que tendremos que dar el máximo nivel”, afirmó Arbeloa durante su conferencia previa al encuentro.

El técnico también informó que Kylian Mbappé volverá a estar disponible tras recuperarse y completar los últimos entrenamientos con normalidad. Indicó que el francés está listo para reaparecer si el plan del partido lo requiere.

Sobre la elección del once inicial, Arbeloa explicó que cada convocatoria responde a las necesidades específicas del duelo. Aseguró que todos los integrantes del plantel tienen opciones de participar y que la competencia interna es una de las fortalezas del grupo.

Kylian Mbappé has one more goal contribution over Erling Haaland this season for club and country 👀🤌 pic.twitter.com/3NBlUI7n9d — OneFootball (@OneFootball) February 14, 2026

“Ha entrenado bien y está disponible. El once que saco es el mejor para el partido, pero tengo 15 jugadores más. Como dice un amigo mío, aquí el más malo es tan bueno como tú. Todos saben que las oportunidades llegan y trabajan muy bien. Tengo una suerte tremenda y me gusta que todos se sientan importantes”, remarcó.

Finalmente, el entrenador resaltó que mantiene clara la idea de juego que quiere aplicar. Comentó que, más allá del rival, su enfoque se mantiene en mejorar el rendimiento colectivo y seguir consolidando la propuesta que vienen trabajando en las últimas semanas. “Me imagino el partido de mañana. Si me preguntases dentro de cinco años, te diría lo mismo. Hay margen de mejora y estoy contento con los entrenamientos de esta semana”, cerró.