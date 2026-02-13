Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Redacción EC

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, analizó el duelo que su equipo afrontará ante la Real Sociedad y destacó el impulso que ha tomado el cuadro vasco desde la llegada de su nuevo técnico. Señaló que el rendimiento reciente del rival obliga a su plantel a mostrar su mejor versión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero del 2026: a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero del 2026: a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo

Buenas noticias para el Madrid: Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad
Fútbol mundial

Buenas noticias para el Madrid: Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad

Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel
Fútbol mundial

Mauricio Pinilla, exdelantero chileno, reveló que tiene cáncer de piel

Uribe lamenta eliminación de Alianza de la Libertadores: “Ahora tenemos la oportunidad nosotros”
Fútbol mundial

Uribe lamenta eliminación de Alianza de la Libertadores: “Ahora tenemos la oportunidad nosotros”