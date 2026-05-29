Por Raúl Castillo

Su biografía de Instagram dice “Hijo de Dios” y, tras un vistazo a su perfil, Bukayo Saka no revela excesos ni comportamientos habituales de una persona de su edad (24). El futbolista del Arsenal y de la Selección de Inglaterra creció en el oeste de Londres y fue criado en un hogar cristiano. Hijo de inmigrantes nigerianos (Adenike y Yomi Saka), el atacante es conocido por su humildad, disciplina, madurez y responde con cinco palabras a la razón de su presente futbolística al mando de Arteta: “Me aferro a las promesas del Señor”.

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