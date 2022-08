Bayer Leverkusen inició la temporada 2022-23 en la Bundesliga con dos derrotas y buscaba recuperarse en la tercera fecha, al recibir a Hoffenheim. Sin embargo, ‘Die Kraichgauer’ sorprende en su desempeño como visitante y logró adelantarse en el marcador a los nueve minutos, con una definición de lujo de Christoph Baumgartner.

El duelo sobre el césped del BayArena era muy parejo, pero la escuadra local mostraba fragilidad en defensa, al dejar mucho espacio. Precisamente, Georginio Rutter aprovechó ese aspecto y encaró por la banda derecha, aunque decidió frenar su recorrido para esperar la llegada de alguno de sus compañeros.

Grischa Promel fue el primero en aparecer y fue habilitado cuando entraba al área, entre los defensores del Bayer Leverkusen. El volante del Hoffenheim fue inteligente y armó una pared con Baumgartner, quien rápidamente fue rodeado por hasta tres adversarios, lo que parecía imposibilitar la definición al arco.

No obstante, Christoph hizo gala de su lucidez y definió de ‘taco’, con la pierna derecha, sorprendiendo a todos. El portero Lukas Hradecky no tuvo tiempo para reaccionar y su estirada no sirvió de mucho para evitar la anotación, desatando la alegría de ‘Die Kraichgauer’. La felicidad se multiplicó después, cuando Andrej Kramaric puso el 2-0 parcial (35′).

De consumarse el resultado, Hoffenheim acumulará seis puntos y escalará hasta el quinto lugar de la Bundesliga de Alemania; mientras que Bayer Leverkusen se quedará en el fondo de la tabla (18°), sin sumar unidades hasta el momento, al enlazar tres derrotas en el mismo número de partidos disputados.