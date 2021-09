Rafael Santos Borré viene jugando con regularidad en el Eintracht Frankfurt, pero hasta ahora no ha logrado concretar su primer gol. Este domingo, el colombiano jugó los últimos minutos del partido ante Stuttgart en la Bundesliga y estuvo cerca de darle la victoria a su equipo, pero no tuvo suerte en los rebotes.

Las acciones habían sido parejas, pero negativas para el Frankfurt desde un vistazo general. A los 79′ habían logrado adelantarse en el marcador gracias a Filip Kostic y el resultado parecía sellarse por la expulsión de Waldemar Anton en Stuttgart (82′). Sin embargo, a poco del final sufrieron de un duro golpe.

Omar Marmoush puso el empate a los 88′ y eso obligó al Eintracht a adelantar sus líneas para conseguir el triunfo. Hubo muchas emociones en los últimos instantes del encuentro y la ocasión de gol más clara la tuvo Rafael Santos Borré, cuando fue habilitado justo en el punto penal.

El exjugador de River Plate no dudó en rematar al arco, pero el travesaño le negó la celebración, para pesar de todos los hinchas en las tribunas del Deutsche Bank Park. No obstante, la jugada no había terminado: el balón rebotó en la espalda del portero Florian Müller y se dirigía nuevamente a la línea de gol.

Rafael Santos Borré elevaba los brazos, listo para celebrar, pero la suerte le jugó en contra: el esférico tenía mucho efecto y terminó regresando a la posición del guardameta. La sorpresa e incredulidad del atacante colombiano se evidenciaron en su rostro. Tendrá que seguir esperando para festejar su primera anotación.

¿Cómo va Eintracht Frankfurt en la Bundesliga?

El empate en casa sirvió de poco para el Eintracht Frankfurt, puesto que siguen sin ganar en la temporada y solo suman 3 puntos (tres empates y una derrota). Actualmente se encuentran fuera de la zona de descenso, pero es necesario que eleven su nivel en el futuro cercano. Para la próxima fecha, Santos Borré y compañía visitarán al líder Wolfsburgo.