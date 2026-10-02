Jugadores de Burkina Faso / Foto: X
Jugadores de Burkina Faso / Foto: X
Por Redacción EC

La preparación del amistoso entre Argentina y Burkina Faso sufrió un contratiempo debido a problemas logísticos que afectan el traslado de la selección africana. El plantel de los Etalons tenía previsto llegar a Buenos Aires el pasado 30 de septiembre, pero continúa en Casablanca, Marruecos, luego de la cancelación inesperada de su vuelo chárter.

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