La preparación del amistoso entre Argentina y Burkina Faso sufrió un contratiempo debido a problemas logísticos que afectan el traslado de la selección africana. El plantel de los Etalons tenía previsto llegar a Buenos Aires el pasado 30 de septiembre, pero continúa en Casablanca, Marruecos, luego de la cancelación inesperada de su vuelo chárter.

La Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) confirmó la situación mediante un comunicado y explicó que el itinerario original tuvo que ser modificado. “El desplazamiento de la selección nacional absoluta se vio alterado tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre. Dicha cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación”, señaló el organismo.

Burkina Faso no quiere viajar a Argentina bajo estas condiciones

A menos de 30 horas del amistoso programado en Buenos Aires, la delegación de Burkina Faso continúa en África y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, el partido está en riesgo. La selección africana reclama que se respeten las condiciones que habían sido acordadas para su desplazamiento, entre ellas contar con un avión privado y recibir una parte de la recaudación del encuentro.

La situación complica todavía más los planes de la delegación, que ya había sufrido la cancelación de su vuelo chárter. Si finalmente Burkina Faso emprende el viaje hacia Argentina, las estimaciones apuntan a que podría arribar a Buenos Aires apenas unas ocho horas antes del inicio del partido, reduciendo considerablemente el margen para descansar y preparar el compromiso.

Alarma en Burkina Faso por retraso de su viaje para el amistoso contra Argentina. Foto: X

La Federación busca una alternativa para llegar a Buenos Aires

Ante el inconveniente, el Ministerio de Deportes de Burkina Faso, la FBF y la Embajada del país africano iniciaron gestiones para encontrar una solución que permita completar el traslado. “Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires”, explicó la Federación.

El organismo también señaló que se exploraron diferentes opciones para reprogramar la salida, aunque surgieron dificultades relacionadas con los tiempos de viaje. “Ciertas limitaciones —especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje— han generado reticencias entre los jugadores”, añadió la FBF.

🇧🇫‼️ COMUNICADO OFICIAL DE BURKINA FASO:



"(...) El desplazamiento de la selección nacional absoluta se vio alterado tras la CANCELACIÓN, sin previo aviso por parte de la compañía fletadora del avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Dicha cancelación… https://t.co/B2ehHy0jnv pic.twitter.com/esXlntITM3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 2, 2026

Un viaje de aproximadamente 11 horas

Las estimaciones iniciales contemplaban un trayecto de aproximadamente 11 horas desde Marruecos hasta Argentina, aunque las nuevas condiciones del traslado podrían modificar los tiempos previstos. Mientras tanto, las autoridades deportivas continúan negociando para encontrar una alternativa que permita a la delegación llegar a Buenos Aires.

La incertidumbre se mantiene a pocas horas del encuentro internacional. Burkina Faso debe resolver tanto las condiciones de su desplazamiento como el tiempo disponible para llegar a Argentina, mientras la organización aguarda una definición sobre la presencia de la selección africana en el amistoso frente al combinado argentino.

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