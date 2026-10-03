El amistoso entre Argentina y Burkina Faso, programado para este sábado 3 de octubre en el estadio Monumental, tuvo una previa marcada por la incertidumbre. A pocas horas del partido, se conoció que el combinado africano viajará a Buenos Aires con una delegación integrada en su mayoría por jugadores Sub-23, debido a las ausencias de varios integrantes de la selección absoluta.

La situación se originó tras una serie de inconvenientes logísticos que afectaron el traslado de la delegación desde Casablanca, Marruecos. La Federación de Burkina Faso informó que el vuelo inicialmente previsto para el 30 de septiembre fue cancelado sin previo aviso, lo que obligó a reorganizar el viaje a contrarreloj.

¿Por qué Burkina Faso jugará con futbolistas Sub-23?

Según reportes de medios argentinos y africanos, varios futbolistas de la selección mayor decidieron no viajar debido a desacuerdos relacionados con las condiciones del traslado y compensaciones económicas adicionales por disputar el amistoso.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Amir Abdou recurrió a jugadores de la selección Sub-23 para completar la delegación que enfrentará a la Albiceleste. El amistoso juvenil que los jóvenes burkineses debían disputar ante Malí fue cancelado, lo que permitió su convocatoria de emergencia.

La Federación Burkinesa confirmó que el equipo viajará sin varias de sus principales figuras y calificó el encuentro ante Argentina como una oportunidad para que los futbolistas más jóvenes sumen experiencia internacional.

Burkina Faso llegará horas antes del partido

Otro detalle llamativo es el horario de arribo de la delegación africana. El plantel tiene previsto aterrizar en Buenos Aires este sábado al mediodía, menos de seis horas antes del inicio del encuentro programado para las 9:00 p.m. (hora argentina).

Pese a las dificultades, tanto la AFA como la Federación de Burkina Faso ratificaron la realización del partido en el estadio Monumental, que tendrá entradas agotadas.