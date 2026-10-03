Por Redacción EC

El amistoso entre Argentina y Burkina Faso, programado para este sábado 3 de octubre en el estadio Monumental, tuvo una previa marcada por la incertidumbre. A pocas horas del partido, se conoció que el combinado africano viajará a Buenos Aires con una delegación integrada en su mayoría por jugadores Sub-23, debido a las ausencias de varios integrantes de la selección absoluta.

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