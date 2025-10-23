En la previa del partido por Copa Sudamericana, los jugadores de Lanús sufrieron un ataque de un grupo de hinchas de la U. de Chile mientras se trasladaban al Estadio Nacional de Santiago.
Redacción EC
Redacción EC

y se enfrentaron hoy por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025 a puertas cerradas; sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas. El bus del plantel argentino fue apedreado por un grupo de hinchas en la previa del compromiso.

Los jugadores de Lanús iban camino al Estadio Nacional de Santiago cuando de pronto aparecieron algunos hinchas azules a los costados, quienes lanzaron piedras a las ventanas que pudieron herir a los granates.

Eduardo ‘Toto’ Salvio, futbolista de Lanús, compartió las imágenes del micro en sus redes sociales. Allí se pueden ver las ventaras rotas y las piedras dentro del bus que los trasladaba.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable“, publicó Salvio en una historia de Instagram. Además, se preguntó: “¿Hasta que no maten un jugador no van a cambiar?”.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y generaron rechazo entre los hinchas del Granate. Como se sabe, el partido de vuelta se jugará el jueves 30 de octubre en Argentina.

