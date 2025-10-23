U. de Chile y Lanús se enfrentaron hoy por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025 a puertas cerradas; sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas. El bus del plantel argentino fue apedreado por un grupo de hinchas en la previa del compromiso.

Los jugadores de Lanús iban camino al Estadio Nacional de Santiago cuando de pronto aparecieron algunos hinchas azules a los costados, quienes lanzaron piedras a las ventanas que pudieron herir a los granates.

💥 “Hinchas” de la U apedrean bus de Lanús antes del duelo por Copa Sudamericana



🏟️Pese al partido a puertas cerradas, miles se reunieron afuera del Estadio Nacional donde se registraron serios incedentes 👮‍♂️ No se reportan heridos.#UdeChile #Lanús #CopaSudamericana pic.twitter.com/4rM7qY9MuV — Aquí y Ahora Noticias (@aquiyahorachile) October 23, 2025

Eduardo ‘Toto’ Salvio, futbolista de Lanús, compartió las imágenes del micro en sus redes sociales. Allí se pueden ver las ventaras rotas y las piedras dentro del bus que los trasladaba.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable“, publicó Salvio en una historia de Instagram. Además, se preguntó: “¿Hasta que no maten un jugador no van a cambiar?”.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y generaron rechazo entre los hinchas del Granate. Como se sabe, el partido de vuelta se jugará el jueves 30 de octubre en Argentina.

Video del bus de Lanus en Santiago pic.twitter.com/DaNph45oGM — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 23, 2025

