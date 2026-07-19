Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026 desde el estadio Nueva York Nueva Jersey, en medio de un ambiente festivo.

A pocos minutos del inicio del encuentro los buses de ambas selecciones llegaron al recinto y generaron diversas reacciones en las hinchadas.

Argentina, comandada por Lionel Messi, buscará su cuarta estrella en medio de una campaña atolondrada.

Por su lado, España intentará neutralizar a la ‘Albiceleste’ con su característico control del balón, y conseguir su segunda Copa del Mundo.