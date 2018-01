El centrocampista Sergio Busquets no cree que esta derrota ante el Espanyol (1-0) afecte al equipo azulgrana y ha recordado que la eliminatoria no está perdida porque "aun queda la vuelta" de la semana que viene.



En declaraciones a Bein Sports, Sergio Busquets ha comentado que el Barcelona ha realizado "una buena primera parte" en la que ha tenido buenas ocasiones e incluso el árbitro "ha anulado un gol" a Gerard Piqué.



"Después el partido se ha trabado más y en ese escenario ellos se desenvuelven mejor así. Después hemos tenido un penalti -fallado por Messi-, aunque no ha podido ser y en una contra nos han marcado. Hemos perdido, pero aun queda la vuelta", ha indicado.



Sergio Busquets no está preocupado por esta derrota, después de 29 partidos sin perder, porque "no dejamos de sumar puntos" en este partido. "Dentro de una semana tenemos que ganar sí o sí", ha dicho.



El centrocampista no ha querido referirse a un lanzamiento desde la grada de un pequeño objeto que ha impactado en el meta Cillessen y ha asegurado que no sabe qué ha podido ser. "Estas cosas no gustan a nadie, pero son cosas que pasan. Tenemos que centrarnos solo en el juego", ha dicho.



Fuente: EFE