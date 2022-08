Ecuador logró su clasificación al Mundial Qatar 2022 tras quedar en el tercer lugar de las Eliminatorias. Sin embargo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) reclamó sobre una supuesta mala inscripción de la selección ecuatoriana con Byron Castillo, a quien señalan de ser colombiano.

En primera instancia la FIFA desestimó el reclamo de Chile. Los dirigentes de la Roja presentaron muchos documentos que según su argumento son falsos. Desde Ecuador, Antonio Valencia cuestionó todo lo que se realizó en el país sureño.

“Les tengo mucho respeto por los jugadores, entrenadores y la gente que tienen. No le paré mucha atención, pero no sé, fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial”.

“Todo lo que se habló le va a afectar porque es humano. A veces me daba pena que los mismos periodistas ecuatorianos querían cogerse de eso para seguir haciendo noticia. Eso le afectó algo a Byron, pero él viene de abajo. Y la gente que viene de abajo sabe que hay que ser fuerte, porque el camino no es fácil”, añadió el ex selección de Ecuador y Manchester United en entrevista a AS.

En Chile ya apelaron y están a la espera del nuevo fallo de la FIFA. El secretario general de la ANFP, Jorge Yunge busca que la FIFA se pronuncie lo más antes posible para que de ese modo tengan tiempo de poder realizar en el reclamo ante el TAS.