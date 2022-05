El caso de Byron Castillo sigue estando en el ojo de la tormenta luego de que la FIFA respondiera la acusación de la Federación de Fútbol de Chile e indicara que el caso será revisado. Si bien aún no hay una respuesta que defina el futuro de la selección ecuatoriana, las redes sociales viralizaron un video antiguo en donde el jugador en mención fue entrevistado.

A través del canal ‘En la cancha con Majo’, Castillo fue consu ltado sobre su supuesta nacionalidad colombiana y prefirió no abordarlo. Inmediatamente los usuarios cuestionaron las respuesta del defensor que fue convocado por Alfaro para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“No me molesta el tema, pero no me gusta hablar de eso porque ya es cosa pasada”, manifestó Byron Castillo de manera estricta, dejando en claro que no le gusta tener que aclarar el lugar donde nació, que sería en Playas según los ciudadanos ecuatorianos, aunque otros precisaron que fue en Tumaco, Colombia.

“Sabía que iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran, pero no me afectó en mi carrera”, agregó el lateral, quien admitió que " sí decaí, pero muchos me apoyaron, seguí adelante y ahora estoy para triunfar”, indicó.

FIFA INVESTIGARÁ CASO DE BYRON CASTILLO

La FIFA emitió un comunicado respondiendo al reclamo de Chile que manifiesta haber pruebas suficientes de que Byron Castillo no nació en Ecuador, sino en Colombia. El máximo ente del fútbol mundial anunció que abre un proceso investigatorio al jugador por posible falsificación de documentos. Asimismo, invitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que puedan dar sus posiciones en la Comisión Disciplinaria.

COMUNICADO DE LA FIFA

“Tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

Habida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA.