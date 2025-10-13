El fútbol tiene emociones que son imposibles de describir. Cabo Verde puede dar fe de ello, tras clasificarse al Mundial 2026 y jugar la primera Copa del Mundo de su historia. El combinado africano venció 3-0 a Eswatini en la última fecha de las Eliminatorias Africanas y se aseguraron el primer lugar del Grupo D.

Desde la previa en Cabo Verde no se hablaba de otra cosa más que de este partido. La isla africana, de menos de 600 mil habitantes, dependía de sí misma para meterse entre los mundialista. Debía ganar. Era al todo o nada.

El Estadio Nacional de Cabo Verde fue el escenario de un hecho histórico. Con goles de Dailon Livramento, Stopira y Willy Semedo, el combinado africano se impuso con categoría y desató la locura en las tribunas: gritos, abrazos y llanto. Todo en un mismo lugar.

La hazaña es todavía mayor al rebuscar lo que hay detrás: una selección humilde que hace 20 años no tenía jugadores profesionales en su selección. Hoy, dejaron atrás a Camerún y se quedaron con el Grupo D con 23 puntos.

Con ello, Cabo Verde se suma a Uzbekistán y Jordania como países debutantes en el Mundial 2026. Además, se convertirá en la nación más pequeña en participar en una Copa del Mundo.

🇨🇻 ¡INCREÍBLE!



Nos colamos en la celebración de los dos goles de Cabo Verde contra Esuatini que de momento los está clasificando para el Mundial 2026.



🥹🥲 Las lágrimas de Willy Semedo son las lágrimas de todo un país que está poniendo rumbo a United 2026



🤝 @marca pic.twitter.com/DdBCMnJv5a — Víctor Romero (@Futbolconkarma) October 13, 2025

******************

