La selección africana derrotó 3-0 a Eswatini por la última fecha de las Eliminatorias Africanas y aseguraron un cupo directo a la cita mundialista.
Redacción EC
El fútbol tiene emociones que son imposibles de describir. puede dar fe de ello, tras clasificarse al y jugar la primera Copa del Mundo de su historia. El combinado africano venció 3-0 a Eswatini en la última fecha de las Eliminatorias Africanas y se aseguraron el primer lugar del Grupo D.

Desde la previa en Cabo Verde no se hablaba de otra cosa más que de este partido. La isla africana, de menos de 600 mil habitantes, dependía de sí misma para meterse entre los mundialista. Debía ganar. Era al todo o nada.

El Estadio Nacional de Cabo Verde fue el escenario de un hecho histórico. Con goles de Dailon Livramento, Stopira y Willy Semedo, el combinado africano se impuso con categoría y desató la locura en las tribunas: gritos, abrazos y llanto. Todo en un mismo lugar.

La hazaña es todavía mayor al rebuscar lo que hay detrás: una selección humilde que hace 20 años no tenía jugadores profesionales en su selección. Hoy, dejaron atrás a Camerún y se quedaron con el Grupo D con 23 puntos.

Con ello, Cabo Verde se suma a Uzbekistán y Jordania como países debutantes en el Mundial 2026. Además, se convertirá en la nación más pequeña en participar en una Copa del Mundo.

