Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una marca histórica. Este lunes 12 de octubre, el delantero portugués anotó en la victoria de Al Nassr ante Neftchi Fargona de Uzbekistán por la segunda jornada de la Champions League de Asia y alcanzó los 981 goles como profesional. A sus 41 años, el astro lusitano está a solo 19 tantos de llegar a los 1000, una cifra que ningún futbolista ha conseguido en partidos oficiales.

El conjunto saudí afrontó el compromiso como favorito y buscaba recuperarse de la derrota por 4-0 ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en su debut. Aunque el inicio del encuentro sufrió un retraso, Al Nassr encontró la ventaja a los 33 minutos, cuando Angelo apareció para marcar el 1-0 y encaminar el partido para los locales.

Sin embargo, el momento más esperado llegó antes del descanso. Sadio Mané desbordó por la banda izquierda y, tras llegar a línea de fondo, envió un centro al segundo poste. Ayman Yahya controló el balón de pecho y asistió a Cristiano Ronaldo, quien definió de media vuelta, sin dar tiempo de reacción a la defensa rival, para ampliar la ventaja y celebrar su gol número 981.

El atacante portugués se mantuvo en el campo durante la segunda mitad con la intención de seguir aumentando su cuenta personal. Cada anotación lo acerca a un registro que ha perseguido durante las últimas temporadas y que podría convertirlo en el primer jugador en alcanzar los 1000 goles oficiales en la historia del fútbol profesional. Su vigencia goleadora continúa siendo uno de los grandes argumentos de su carrera.

Al Nassr todavía tiene compromisos por delante en la fase de grupos de la Champions League de Asia. En febrero de 2027, el equipo saudí cerrará esta etapa ante Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, en un calendario que podría ofrecerle nuevas oportunidades a Ronaldo para acercarse a la cifra histórica. Con 981 goles en su cuenta, el portugués necesita 19 más para alcanzar los cuatro dígitos y seguir ampliando su legado en el fútbol mundial.