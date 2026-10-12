Cristiano Ronaldo anota su gol 981. (Foto: Instagram / @cristiano)
Cristiano Ronaldo anota su gol 981. (Foto: Instagram / @cristiano)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una marca histórica. Este lunes 12 de octubre, el delantero portugués anotó en la victoria de Al Nassr ante Neftchi Fargona de Uzbekistán por la segunda jornada de la Champions League de Asia y alcanzó los 981 goles como profesional. A sus 41 años, el astro lusitano está a solo 19 tantos de llegar a los 1000, una cifra que ningún futbolista ha conseguido en partidos oficiales.

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