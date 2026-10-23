Cristiano Ronaldo marcó su gol 982 en victoria de Al Nassr. (Foto: Agencias)
Cristiano Ronaldo marcó su gol 982 en victoria de Al Nassr. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués marcó su gol número 982 en la victoria por 3-1 de Al Nassr frente a Al Faisaly, por la Saudi Pro League. Con este tanto, el astro luso quedó a solo 18 anotaciones de alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional.

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