Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués marcó su gol número 982 en la victoria por 3-1 de Al Nassr frente a Al Faisaly, por la Saudi Pro League. Con este tanto, el astro luso quedó a solo 18 anotaciones de alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional.

El tanto llegó a los 49 minutos, apenas iniciado el segundo tiempo. Tras un tiro libre ejecutado por João Félix, Cristiano conectó el balón con la cabeza, de espaldas al arco, y sorprendió al portero rival. Una definición poco habitual para el goleador portugués, que amplió la ventaja de su equipo luego del tanto inicial de Abdullah Al-Hamdan, a los cuatro minutos.

Al Nassr terminó imponiéndose por 3-1. Al Faisaly descontó mediante Théo Bongonda, pero Ângelo Gabriel sentenció el encuentro en el tramo final. El triunfo permitió al equipo de Cristiano sumar tres puntos importantes en su lucha por el liderato de la liga saudí.

هكذا سجّل رونالدو برأسه ثاني أهداف النصر 🎥⚽️ #الفيصلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/HK60VtOWU5 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 23, 2026

Con esta nueva conquista, el atacante de 41 años registra cinco goles en la actual edición de la Saudi Pro League. La cuenta regresiva continúa: le faltan 18 tantos para llegar a los 1.000, una marca que busca alcanzar con Al Nassr o con la selección de Portugal.

La victoria también significó un impulso para Al Nassr en el campeonato saudí, mientras Cristiano vuelve a ser protagonista por su capacidad goleadora y por el objetivo que mantiene en el horizonte. Cada anotación lo acerca un poco más a una cifra histórica en el fútbol mundial.

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