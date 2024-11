Cagliari vs. AC Milan EN VIVO online por la jornada 12 de la Serie A Italiana | Este sábado 9 de noviembre Gianluca Lapadula tiene un importante partido junto al Cagliari. El equipo recibirá en el Estadio Unipol Domus de la localidad homónima al AC Milan que, aunque de momento no clasifica a ninguna competencia internacional, ocupa el puesto 7 de la tabla de posiciones con 17 puntos. Cagliari, por su parte, se ubica muy por debajo en el puesto 17 con tan solo 9 puntos y a una sola posición de caer en la zona de peligro. Por lo tanto, necesita una urgente victoria para romper su actual racha de 3 derrotas. El duelo está programado para jugarse al mediodía de Perú y se podrá ver en directo mediante la señal de streaming de Disney Plus o desde la web de DT en El Comercio.