Cagliari vs Empoli: sigue el partido en vivo por la fecha 18 de la Serie A de Italia que se disputará este sábado 30 de diciembre de 2023 en el estadio Arena Cerdeña. Gianluca Lapadula ha sido convocado por Claudio Ranieri para el compromiso y se perfila como titular. La transmisión se puede ver en Perú y en Sudamérica través de ESPN, que se emite por DirecTV y Star Plus. No te pierdas el encuentro y síguelo aquí online gratis en El Comercio.

