El Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2022-2 continúa este fin de semana con vibrantes partidos. En esa línea, conoce el calendario o programación completa de la fecha 4 del fútbol colombiano donde Deportivo Pasto y Unión Magdalena, que se enfrentarán entre sí, son los sorpresivos líderes con 7 puntos cada uno.

Algunos de los cotejos más llamativos serán los que protagonicen Junior de Barranquilla vs. Independiente de Santa Fe, Deportes Tolima vs. Atlético Nacional y Medellín vs. Once Caldas.

CALENDARIO FECHA 4, LIGA BETPLAY

Viernes 22 de julio

18:00 | Alianza Petrolera vs. Bucaramanga vía Win Sports

20:05 | Millonarios vs. Envigado vía Win Sports y RCN

Sábado 23 de julio

14:00 | Águilas Doradas vs. La Equidad vía Win Sports

16:05 | Pasto vs. Unión Magdalena vía Win Sports

18:10 | Junior vs. Santa Fe vía RCN y Win Sports

20:15 | Tolima vs. Atlético Nacional vía Win Sports

Domingo 24 de julio

14:45 | América vs. Cortuluá vía Win Sports y RCN

16:50 | Medellín vs. Once Caldas vía Win Sports y RCN

Lunes 25 de julio

16:40 | Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali vía Win Sports

Martes 26 de julio

16:40 | Patriotas vs. Jaguares vía Win Sports