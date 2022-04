Cali vs Always Ready EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo E de la Copa Libertadores, este jueves 28 de abril desde las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El boliviano Always Ready recibirá en la altura de La Paz al colombiano Deportivo Cali, en un encuentro por la serie que también integran Corinthians y Boca Juniors. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hernando Siles.

¿A qué hora se juega el Always Ready vs. Deportivo Cali?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (viernes 29 de abril)

Always Ready vs. Deportivo Cali: canales del partido y cómo ver por TV

El Always Ready vs. Deportivo Cali será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles y será transmitido para Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En Brasil, la contienda se podrá ver por NOW NET e Claro, CONMEBOL TV, ESPN4 y Star+, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Always Ready vs. Deportivo Cali: así llegan los equipos

El Grupo E, en el que hasta ahora han ganado todos sus partidos los que han oficiado de local, es liderado por el Corinthians (6), seguido por Deportivo Cali, Always Ready y Boca Juniors, todos con tres puntos.

El equipo de la ‘Banda Roja’ de Bolivia anda con mala racha en el Torneo Apertura. Está en sexta posición entre ocho equipos en el Grupo B y sus jugadores tratan de reponerse.

El defensa y capitán Nelson Cabrera señaló que el partido ante los colombianos es ideal para reencontrarse con el triunfo, que “puede ayudar en lo deportivo, en la tabla y en lo anímico”.

Always Ready no podrá contar con su voluntarioso delantero Rodrigo Ramallo, expulsado ante Boca Juniors en Buenos Aires, y aún están en observación médica los volantes Alejandro Chumacero y Juan Carlos Arce.

Deportivo Cali tampoco marcha bien en el Apertura colombiano. Es penúltimo de 20 equipos y su última derrota (1-0) como local ante Águilas Doradas caló hondo en el plantel.

El defensa Juan José Tello reconoció que “dentro del camerino se habla siempre buscando mejorar, resolver los problemas que tenemos dentro de la cancha por los malos resultado, cómo salir de esta mala racha de alguna manera desde la parte anímica y lo que trabajamos en el estreno”.

Always Ready vs. Deportivo Cali: probables alineaciones

Always Ready: Arnaldo Giménez, Marc Enoumba, Alex Enrique Rambal, Nelson Cabrera, Enrique Flores, Juan Adrián, Gustavo Cristaldo, Jonathan Borja, Mauricio Cortés, Marcos Riquelme y Gustavo Torres. DT:

Deportivo Cali: Guillermo De Amores, Aldair Gutiérrez, Jorge Marsiglia, Guillermo Burdisso, Kevin Velasco, Jimmy Congo, Jhon Vásquez, Edgard Camargo, Christian Mafla, Angelo Rodríguez y Teófilo Gutiérrez. DT: Rafael Dudamel.