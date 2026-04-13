Por Marco Quilca León

El fútbol no cambiará su esencia, pero sí su forma de administrarse. A partir de junio de 2026, es decir en el Mundial, la FIFA pondrá en marcha un paquete de cinco modificaciones reglamentarias que apuntan a un problema cada vez más evidente: la pérdida sistemática de tiempo efectivo de juego. No es una revolución, pero sí un ajuste estructural.

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