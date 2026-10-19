Kylian Mbappé cambió por un momento los botines por el casco y las hombreras de la NFL. El delantero del Real Madrid protagonizó un divertido intercambio deportivo con Bijan Robinson, estrella de los Atlanta Falcons, quien visitó el centro de entrenamiento de la selección francesa en Clairefontaine para poner a prueba las habilidades del atacante con el balón ovalado.

La actividad, difundida en un video de la NFL, permitió ver al campeón del mundo de 2018 en una faceta poco habitual. Con el uniforme de los Falcons, Mbappé recibió las indicaciones de Robinson para aprender a sujetar el ovoide y ejecutar los movimientos necesarios para recibir un pase. El francés se tomó el desafío con entusiasmo y demostró que también puede desenvolverse fuera de las canchas de fútbol.

Pero la pregunta que llamó la atención fue en qué posición jugaría si decidiera dedicarse a la NFL. Mbappé no dudó en responder: “Si jugara fútbol americano, sería el tipo que corre y atrapa el balón”. Se refería al receptor abierto, una posición en la que la velocidad y la capacidad para desmarcarse son fundamentales. Robinson respaldó la elección y destacó que el francés cuenta con las condiciones físicas para desempeñarse en ese puesto.

¿KIKI SE CAMBIA AL FÚTBOL AMERICANO? Mbappé se divirtió con Bijan Robinson, corredor de los Atlanta Falcons, y se animó a recibir unos lanzamientos. ¡Hay futuro en la #NFL ahí! 🤣🏈 📺 #NFL | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0vJHfL7adX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Durante la práctica, el atacante consiguió atrapar varios pases y hasta probó algunos ejercicios de coordinación con el equipamiento completo. Sin embargo, también reconoció que jugar con casco y hombreras era diferente a lo que está acostumbrado en el fútbol. La experiencia dejó imágenes curiosas del delantero madridista mientras intentaba adaptarse a las exigencias de otro deporte.

El intercambio no terminó ahí. Robinson también se animó a practicar fútbol bajo las indicaciones de Mbappé, quien le enseñó ejercicios de control y pases con ambos pies. Incluso Didier Deschamps, entonces seleccionador francés, participó en la actividad, que buscó acercar las dos disciplinas y mostrar las habilidades de sus protagonistas fuera de su especialidad.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la NFL por ampliar su presencia internacional y acercarse a los aficionados del fútbol. Con una figura mundial como Mbappé y uno de los nombres destacados de Atlanta, la liga estadounidense encontró una oportunidad para conectar ambos deportes. Por ahora, el francés continúa enfocado en su carrera futbolística, aunque dejó claro que, si alguna vez probara suerte en el fútbol americano, ya tendría elegida su posición.