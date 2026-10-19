Mbappé muestra sus dotes en el fútbol americano con Bijan Robinson.
Mbappé muestra sus dotes en el fútbol americano con Bijan Robinson.
Por Redacción EC

Kylian Mbappé cambió por un momento los botines por el casco y las hombreras de la NFL. El delantero del Real Madrid protagonizó un divertido intercambio deportivo con Bijan Robinson, estrella de los Atlanta Falcons, quien visitó el centro de entrenamiento de la selección francesa en Clairefontaine para poner a prueba las habilidades del atacante con el balón ovalado.

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