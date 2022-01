Camerún vs. Burkina Faso EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 del Grupo A de la Copa Africana de Naciones 2022, este domingo 9 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Campeona del torneo en cinco ocasiones, la selección de Camerún tendrá su primera desafío en la competencia cuando se mida con Burkina Faso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Paul Biya.

Camerún vs. Burkina Faso: horarios del partido y canales

México - 10:00 a.m. - ESPN2 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Ecuador - 1:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Colombia - 1:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Bolivia - 12:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Venezuela - 12:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Paraguay - 1:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Chile - 1:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Argentina - 1:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Uruguay - 1:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Brasil - 1:00 p.m. - Band y GUIGO

España - 5:00 p.m.

Los ‘Leones Indomables’ serán los anfitriones y contarán con el apoyo de sus hinchas para intentar comenzar con el pie derecho la Copa Africana de Naciones, que debió jugarse en el 2021, pero por la pandemia de la COVID-19 fue aplazada un año.

Camerún, por supuesto, es la gran favorita de su llave. Los partidos que jugará tendrá un aforo del 80% de su capacidad y no en el 60%, como en los otros encuentros del torneo.

“Estoy participando en la competición final por primera vez. Las expectativas son muy positivas y me gustaría que los resultados fueran positivos para mi equipo y para mí, que intentamos llegar hasta el 06 de febrero (fecha de la final)”, declaró en la previa el entrenador de Camerún, Toni Conceiçao.

El portugués insistió en señalar que el objetivo es conseguir el título: “Para los jugadores, será una gran recompensa por el esfuerzo realizado hasta ahora, y será algo bueno para Camerún”.

Camerún cuenta con figuras como Vincent Aboubakar, del Al Nassr; Toko Ekambi, de Olympique de Lyon; y Eric Maxim Choupo-Moting, del poderoso Bayern Múnich. Los dos primeros fueron parte del título en la Copa Africana del 2017, el último que obtuvo la selección.

Figuran asimismo en el Grupo A el Cabo Verde, de ‘Stopíra’ (Ianique dos Santos Tavares) y ‘Platini’ (Luis Carlos Almada Soares), y el Burkina Faso, de Bertrand Traoré.

La mejor actuación de los ‘Tiburones Azules’ caboverdianos (cuartos) y de los ‘Potros’ de Burkina Faso (finalistas), se remonta a la CAN-2013.

Para Etiopía, en plena guerra civil, campeona en 1962, disputar su tercera CAN en 40 años es ya de por sí un premio.

Camerún vs. Burkina Faso: probables alineaciones

Camerún: Epassy, Casteletto, Fai, Onguene, Bitolo, Ngamaleu, Anguissa, Kunde, Noupa, Aboubakar y Ekambi. DT: Toni Conceiçao.

Burkina Faso: Koffi, Yago, Dayo, Ouattara, Kabore, Guira, Traore, Sanogo, Simpre, Traore y Bande. DT: Kamou Malo.

