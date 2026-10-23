icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El club alemán lanzó una función en su aplicación oficial que recompensa a los aficionados que mantienen sus teléfonos bloqueados durante los encuentros. (Foto: Agencias)
El club alemán lanzó una función en su aplicación oficial que recompensa a los aficionados que mantienen sus teléfonos bloqueados durante los encuentros. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

En una época en la que las tribunas también se han convertido en escenarios para las selfies, las transmisiones en vivo y las redes sociales, el Borussia Dortmund encontró una manera ingeniosa de recuperar la atención de sus hinchas: premiarlos por dejar el celular en el bolsillo. El club alemán, junto a su patrocinador Vodafone, lanzó el “Modo Aficionado”, una función que busca que los espectadores disfruten de los partidos sin distracciones tecnológicas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?