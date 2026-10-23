En una época en la que las tribunas también se han convertido en escenarios para las selfies, las transmisiones en vivo y las redes sociales, el Borussia Dortmund encontró una manera ingeniosa de recuperar la atención de sus hinchas: premiarlos por dejar el celular en el bolsillo. El club alemán, junto a su patrocinador Vodafone, lanzó el “Modo Aficionado”, una función que busca que los espectadores disfruten de los partidos sin distracciones tecnológicas.

La iniciativa estará disponible en la aplicación oficial del Dortmund y funcionará durante los encuentros que el equipo dispute como local en el Signal Iduna Park. Los hinchas que activen esta modalidad y mantengan bloqueada la pantalla de sus teléfonos acumularán puntos por cada minuto de juego. Cuanto menos desbloqueen sus dispositivos, mayor será su puntuación y, por tanto, sus posibilidades de ganar premios.

¿En qué consisten las recompensas? Los participantes con mejores puntuaciones podrán llevarse camisetas del Borussia Dortmund autografiadas y tarjetas de regalo para comprar productos en la tienda oficial del club. La dinámica contempla una excepción durante el descanso, cuando los aficionados podrán utilizar sus celulares, aunque deberán volver a activar el modo antes del inicio del segundo tiempo. La participación es voluntaria y está disponible para dispositivos iOS y Android.

⚠️📲 BORUSSIA DORTMUND PREMIA A LOS HINCHAS QUE NO USAN EL CELULAR EN LA CANCHA. Es a través de la app del club, se puede poner un modo en el que CADA MINUTO CON LA PANTALLA BLOQUEADA estando dentro del estadio SUMA PUNTOS. 🎁 Los que más suman pueden ganar VALES PARA LA TIENDA OFICIAL y hasta CAMISETAS FIRMADAS por los jugadores. ‼️ Según una encuesta de Vodafone, el 63% de los hinchas usa el celular seguido durante el partido. ⁉️ ¿Opiniones? Vía @Gazpachen. — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

La campaña responde a una preocupación cada vez más extendida entre los aficionados. Una encuesta realizada por Vodafone en 2023 a 1.000 personas que suelen acudir a los estadios reveló que el 63% utilizaba regularmente sus teléfonos durante los partidos. Además, el Dortmund señaló que cada vez más hinchas expresan su molestia por las selfies, las transmisiones y el uso de las redes sociales en las tribunas, conductas que pueden restarle protagonismo a la experiencia de vivir el fútbol en directo.

El estreno del “Modo Aficionado” está previsto para este sábado 24 de octubre, cuando el Dortmund reciba al Eintracht Frankfurt por la Bundesliga, en un estadio que puede reunir a más de 81.000 espectadores. “Este aquí y ahora es irrepetible”, destacó Carsten Cramer, director general del club, al defender la iniciativa. La apuesta del Dortmund es clara: aprovechar la tecnología para conseguir que sus hinchas, al menos durante los 90 minutos de fútbol, vuelvan a mirar lo que sucede en la cancha y no la pantalla de sus teléfonos.

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