Un video difundido por las redes sociales ha desatado una polémica en torno al Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, después de que se mostrara la presencia de ratas dentro del recinto poco antes del partido de Champions League contra el Copenhague. En las imágenes, publicadas por TNT Sports, se puede ver a varios roedores desplazándose por distintas zonas internas del estadio, lo que ha generado preocupación entre aficionados y comentaristas de fútbol.

Las escenas han provocado un debate en redes sociales sobre las condiciones de higiene y el mantenimiento de una de las arenas más emblemáticas del fútbol europeo. Muchos usuarios han cuestionado cómo es posible que aparezcan estos animales en un estadio moderno, especialmente horas antes de un encuentro de alto nivel como el de la fase de grupos de la Champions League.

Hasta el momento, el FC Barcelona no se ha pronunciado oficialmente sobre la veracidad del video ni sobre las medidas que se podrían tomar para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. Expertos en control de plagas han recordado que espacios de gran tamaño y con multitud de rincones requieren inspecciones continuas y estrategias específicas para evitar infestaciones.

El incidente ha reavivado, además, críticas más amplias sobre la gestión de las instalaciones del club y la reciente remodelación del Camp Nou, que aún sigue en proceso. Para algunos seguidores, estos hechos reflejan la necesidad de reforzar los protocolos de limpieza y mantenimiento en un lugar que, además de sede deportiva, es un icono cultural y turístico para los aficionados del fútbol.