Marc Cucurella volvió a demostrar que la grandeza no solo se mide por los títulos. Después de conquistar el Mundial 2026 con España y mientras prepara su mudanza a Madrid tras convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, el lateral protagonizó una escena que ha emocionado a miles de aficionados. Todo ocurrió cuando Gary, el cartero que durante años repartió el correo en su casa de Horsham, Inglaterra, llegó a visitarlo como en cualquier otra jornada.

Lejos de un saludo protocolar, Cucurella lo invitó a compartir un momento muy especial. El defensor le mostró la medalla de campeón del mundo que recibió tras la victoria de España sobre Argentina en la final y, en un gesto cargado de humildad, permitió que Gary se la colgara al cuello y posara con ella para una fotografía. La imagen rápidamente se volvió viral y fue celebrada por los hinchas españoles.

El propio cartero compartió la historia en sus redes sociales. “Hoy tuve la oportunidad de hablar con el campeón del mundo Marc Cucurella mientras le entregaba el correo. Fue muy amable y cercano, e incluso me dejó sostener y ponerme su medalla de campeón”, escribió. Luego añadió una broma que desató cientos de comentarios: “Creo que soy el primer inglés en tener una medalla de campeón del mundo en 60 años”.

ES QUE ESTE TÍO ES ÚNICO😅



Cucurella prestando su medalla al cartero de su casa: la imagen que no esperabas... pero que necesitabas ver😂🏅 pic.twitter.com/c9NBIVFPpc — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 1, 2026

El detalle cobra aún más valor porque Cucurella está viviendo sus últimos días en Horsham, la ciudad inglesa donde residió durante su etapa en el Chelsea y donde se ganó el cariño de sus vecinos por su sencillez. Antes de cerrar ese capítulo para iniciar una nueva aventura en España, quiso despedirse dejando una imagen que vale tanto como cualquier trofeo.

En tiempos en los que las estrellas del fútbol suelen estar rodeadas de protocolos y distancias, el campeón del mundo eligió un gesto simple para agradecer el afecto de quienes formaron parte de su vida cotidiana. Una medalla dorada cambió de cuello por unos segundos, pero el recuerdo quedará para siempre en la memoria de un cartero que, por un instante, también se sintió campeón del mundo.

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