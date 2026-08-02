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Resumen

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La foto de Cucurella con un cartero que conmueve a todos en España. (Foto: Captura)
La foto de Cucurella con un cartero que conmueve a todos en España. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

Marc Cucurella volvió a demostrar que la grandeza no solo se mide por los títulos. Después de conquistar el Mundial 2026 con España y mientras prepara su mudanza a Madrid tras convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, el lateral protagonizó una escena que ha emocionado a miles de aficionados. Todo ocurrió cuando Gary, el cartero que durante años repartió el correo en su casa de Horsham, Inglaterra, llegó a visitarlo como en cualquier otra jornada.

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