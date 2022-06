El Campeonato Sub-20 de la Concacaf sigue en disputa y hubo resultados sorpresivos durante la ronda de cuartos de final. Los detalles más resaltantes fueron que México no podrá disputar el Mundial de la categoría, ni tampoco los Juegos Olímpicos 2024; mientras que República Dominicana logró clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, considerando todas las categorías.

Todo ocurrió en la jornada del último miércoles, que arrancó con la victoria de la escuadra dominicana sobre Jamaica (1-0), tras el tempranero gol de Ángel Montes De Oca (10′). De esa forma, los dirigidos por el entrenador Mariano Pérez Tejada se metieron a semifinales y, por ende, aseguraron el boleto al certamen mundialista de Indonesia 2023.

Luego de consumarse el triunfo Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro de Sula de Honduras, el plantel de República Dominicana Sub-20 empezó a festejar efusivamente por el premio obtenido. Históricamente, según resaltó MisterChip, este seleccionado nunca jugó una Copa del Mundo, en ninguna categoría.

No obstante, la escuadra dominicana todavía tiene un objetivo más: debe derrotar a Guatemala Sub-20 y clasificar a la final del Campeonato de Concacaf, que automáticamente otorga un pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024.

Esto es para toda nuestra hermosa quisqueya 🇩🇴🇩🇴🇩🇴❤️⚽️



¡NOS VAMOO A INDONESIAAA! 🏆⚽️ 🇮🇩

Precisamente, el combinado guatemalteco también está en el Mundial Sub-20, el segundo en su registro (antes asistió en 2011), luego de dejar con las manos vacías a México, en la ronda de penales (2-1). El ‘Tri’ había iniciando perdiendo, pero reaccionó en la recta final con el protagonismo de Esteban Lozano: anotó el empate a los 74′ y falló una pena máxima a los 88′, que pudo cambiar la historia.

¡A Indonesia 2023! 🎟️



¡A Indonesia 2023! 🎟️

¡ @fedefut_oficial 🇬🇹 logró por segunda ocasión su clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA Sub 20! 👏

De esta forma, la selección mexicana Sub-20 no asistirá a la Copa del Mundo, a la que había clasificado de manera consecutiva en las últimas cinco ediciones (no fueron por última vez a Egipto 2009). Además, al no tener opciones de ir a la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, los dirigidos por Luis Pérez tampoco irán a los Juegos Olímpicos.