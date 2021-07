Vía Canal 13 en vivo online, Chile - Brasil se enfrentan por los cuartos de final de la Copa América 2021. ‘La Roja’, quien se posicionó en la cuarta casilla del Grupo A, deberá toparse con Neymar y compañía este viernes 2 de julio en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro desde las 21:00 (hora local). Asimismo, millones de chilenos no pierden la fe de que el bicampeón del sur derroque al ‘Scratch’ liderado por Tite desde el banquillo. Conoce cómo seguir en directo el partido en vivo vía El Comercio.

Cómo ver Canal 13, Chile vs. Brasil por Copa América

Para ver Chile vs. Brasil en vivo y en directo, deberás ingresar a la página oficial de Canal 13. No obstante, no podrás perderte todas las incidencias que se vivirán en en el presente torneo continental.

Horarios para seguir Chile vs. Brasil

Chile: 21:00

Argentina: 21:00

Perú: 19:00

Colombia: 19:00

Paraguay: 21:00

México: 19:00

Estados Unidos: 19:00

Guía TV para ver Chile vs. Brasil

Televisión por cable:

VTR: 22 - 813 (HD)

DIRECTV: 152 - 1152 (HD)

ENTEL: 67 CLARO: 56 - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 - 813 (HD)

TU VES: 59

ZAPPING: 22 (HD)

Dónde ver TNT Sports

Señal TNT Sports 2:

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

Señal TNT Sports HD:

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

Cómo llega Chile

El seleccionado chileno viajó veste miércoles para enfrentar a Brasil en los cuartos de final de la Copa América-2021, esperanzado en que Alexis Sánchez se recupere para el difícil partido de cuartos de final que disputarán el próximo viernes. Después de haber estado recuperándose de una lesión durante las últimas semanas, el ariete del Inter de Milán es parte del plantel que retorna a Brasil desde Santiago donde se mantuvo desde el viernes pasado para preparar la fase final de la Copa América, según confirmó a la AFP La Federación de Fútbol de Chile (FFCH).

El ‘Niño Maravilla’ se había quedado en Chile durante la fase de grupos en busca de estar a punto para los enfrentamientos de cuartos de final, que enfrentará a ‘la Roja’ -cuarta en el grupo A con una victoria, dos empates y una derrota- con Brasil -primera del grupo B e invicta con tres victorias y un empate-.

El jugador realizó durante esta semana entrenamientos apartado de sus compañeros y recién este miércoles pudo practicar con el resto del equipo, por lo que el técnico, el uruguayo Martín Lasarte, aún tiene esperanzas por contar con Sánchez contra el pentacampeón del mundo.

Así llega Brasil

El defensor brasileño Thiago Silva confía en que el delantero Alexis Sánchez, referente del ataque de Chile, esté en el partido de cuartos de final de la Copa América-2021 entre ambas selecciones el viernes en Rio de Janeiro.

“No sabemos la situación real de él, porque viene lesionado, pero espero que pueda estar en el campo, nos gusta enfrentar a los grandes futbolistas, a los referentes”, dijo uno de los capitanes de Brasil este miércoles en rueda de prensa en Teresópolis, municipio cercano a la ciudad de Rio de Janeiro. “Yo sé lo malo que es estar lesionado en juegos decisivos. Ya nos enfrentamos algunas veces en Europa y siempre fue muy difícil”, agregó el jugador del Chelsea.

