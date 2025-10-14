Canal 4: cómo ver El Salvador vs. Guatemala por partido amistoso FIFA

Canal 4 EN VIVO : es el canal que transmite el partido de El Salvador vs. Guatemala por la cuarta fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf . ¿Cómo ver Canal 4 El Salvador EN VIVO? Para que puedas ver Canal 4 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el juego por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro TV, Tigo, Cablenet, CableColor, Movistar TV, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de TCS GO, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.