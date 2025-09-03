Canal 5 EN VIVO : pasa el partido de Uruguay vs. Perú hoy por las Eliminatorias Sudamericana 2026. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? En Uruguay, para que puedas ver el Canal 5 en directo, que corresponde a la señal pública Televisión Nacional Uruguay (TNU), tienes las opciones de hacer por señal abierta, cableoperador o streaming. Si lo verás por televisión abierta, deberás tener una TV con sintonizador digital o un decodificador. Si planeas verlo por cable, deberás contar con algún servicio como: DirecTV, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable o Multiseñal. Por streaming, tienes la app de Canal 5 disponible para iOS y Android, o también suelen pasar el partido por su canal de YouTube.

