Canal 5 EN VIVO: transmite el partido de Uruguay vs. España por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026, este viernes 26 de junio a partir de las 9:00 de la noche (hora peruana). ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver Canal 5 EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor y sintonizar el Canal 5. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Montecable, Flow, DirecTV, Nuevo Siglo o TCC, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Flow.